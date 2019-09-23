Синоптики сообщили об усилении признаков изменения климата

За последние пять лет усилились признаки и последствия изменения климата. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), в котором представлены исследования с 2015 по 2019 год. Этот период стал самым теплым среди прочих пятилеток за всю историю наблюдений.

В докладе отмечается, что средняя температура повысилась на 1,1 градуса с начала доиндустриального периода и на 0,2 градуса по сравнению с периодом 2011—2015 годов. Кроме того, в 2015-2019 годах постоянно повышался уровень диоксида углерода (CO2), темпы его роста увеличились на 20% по сравнению с предыдущей пятилеткой.

«Предварительные данные, полученные с группы станций наблюдений за парниковыми газами в 2019 году, показывают, что глобальные концентрации CO2 могут достигнуть, или даже превысить, 410 частей на миллион к концу 2019 года», — отмечают специалисты ВМО.

Генеральный секретарь организации Петтери Таалас также заявил, что ускорился подъем уровня моря, и эксперты обеспокоены резким таянием Антарктических и Гренландских ледников, которое усугубит повышение уровня воды. С мая 2014 года по 2019-ый средний глобальный уровень моря ежегодно повышался на 5 мм по сравнению с 4 мм за 2007—2016 годы. Еще 25 лет назад, согласно докладу, средние темпы роста составляли 3,2 мм в год. Кроме того, более 90% избыточного тепла, образовавшегося в результате изменения климата, хранится в океанах.