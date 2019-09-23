На автостоянке в Киеве загорелись девять бензовозов с топливом

На автостоянке в Киеве загорелись девять бензовозов с топливом

В Киеве на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3 загорелись девять цистерн с топливом. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

На площади 500 кв. м также разлилось топливо. Из-за сильного пожара, отмечает городская администрация, возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов.

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По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в 21:55. К 23:48 пожар ликвидировали, погибших и пострадавших при этом не было. К тушению возгорания привлекли 90 человек, 18 единиц техники и два пожарных поезда. Из очага пожара на безопасное расстояние эвакуировали эвакуировали шесть цистерн с топливом.



