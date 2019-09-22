В центре Москвы перекроют движение из-за проведения марафона

В связи с проведением ежегодного марафона для личных автомобилей временно будет закрыт проезд по ряду улиц в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, в воскресенье, 22 сентября, с 07:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Тестовская, Мантулинская, Красная Пресня, Баррикадная, Крымский Вал, Большая Якиманка, Большая Полянка, Серафимовича, Моховая и Охотный ряд.

Ограничения коснутся также Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Софийской, Раушской, Космодамианской, Москворецкой и Кремлевской набережных.

Кроме того, проезд будет закрыт по Новинскому, Смоленскому, Зубовскому, Яузскому, Покровскому, Чистопрудному, Сретенскому, Рождественскому, Цветному, Петровскому и Страстному бульварам.