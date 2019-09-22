Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
В центре Москвы перекроют движение из-за проведения марафона Общество, 00:48 Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио Общество, 00:38 Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Общество, 00:28 Порошенко сообщил о готовности встретиться с Зеленским Политика, 00:09 Туроператор взял на себя перелет пострадавших в ДТП под Антальей россиян Общество, 21 сен, 23:51 Полиция Абхазии нашла пропавшую в Москве 14-летнюю теннисистку Общество, 21 сен, 23:30 Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю Политика, 21 сен, 23:23 Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир Общество, 21 сен, 23:09 На Тбилиси обрушился ураганный ветер Общество, 21 сен, 22:58 Два человека погибли при пожаре в частном доме в Омске Общество, 21 сен, 22:50 CNN узнал об увеличении числа твитов и времени выступлений Трампа Политика, 21 сен, 22:24 «Декатлон»: как вырасти в два раза без затрат на кадры РБК и SAP, 21 сен, 22:07 Арендованный у «Спартака» игрок принес «Тамбову» победу над «Ростовом» Спорт, 21 сен, 22:06 В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека Общество, 21 сен, 21:46
Общество ,  
0 
В центре Москвы перекроют движение из-за проведения марафона

В связи с проведением ежегодного марафона для личных автомобилей временно будет закрыт проезд по ряду улиц в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД). 

Так, в воскресенье, 22 сентября, с 07:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Тестовская, Мантулинская, Красная Пресня, Баррикадная, Крымский Вал, Большая Якиманка, Большая Полянка, Серафимовича, Моховая и Охотный ряд. 

Ограничения коснутся также Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Софийской, Раушской, Космодамианской, Москворецкой и Кремлевской набережных.

Кроме того, проезд будет закрыт по Новинскому, Смоленскому, Зубовскому, Яузскому, Покровскому, Чистопрудному, Сретенскому, Рождественскому, Цветному, Петровскому и Страстному бульварам.  

Власти также ведут ограничения для машин в районе следующих проездов: 1-й Красногвардейский, Якиманский и Китайгородский. Движение транспорта будет перекрыто на Лубянской, Новой и Старой площадях. 

Московский марафон пройдет в воскресенье, 22 сентября. Старт забега будет организован в 09:00 из «Лужников». Участникам марафона предложат пробежать 42,2 км или 10 км. Забег пройдет по набережным, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту и Тверской улице.   

Теги: марафон, Москва, ограничение автомобильного движения
Материалы по теме
В центре Москвы перекрыли движение из-за мотофестиваля
Общество
В центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за велофестиваля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter