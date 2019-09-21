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На Тбилиси обрушился ураганный ветер

Чрезвычайные службы Тбилиси получили 270 обращений в связи с последствиями сильного ветра в столице. Об этом говорится в заявлении
Службы по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии в Facebook.

Местные жители жаловались на поваленные деревья, обломившиеся ветки, а также на поврежденные ветром стены и крыши домов. Как передает телеканал, экстренные службы отреагировали на все обращения.

Из-за сильного ветра также пострадали два человека на улице Долидзе. Их госпитализировали с легкими травмами, передает телеканал. Кроме того, были повреждены несколько машин и линий электропередач.

Несколько сообщений о разрушениях из-за урагана поступили также из города Рустави на юге Грузии. Там говорили о поврежденных крышах домов и поваленных деревьях. Пострадавших при этом не было. По данным службы, на данный момент порывы ветра ослабевают, в связи чем стало поступать меньше обращений о происшествиях.

Теги: Грузия, Тбилиси, ураган
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