На Тбилиси обрушился ураганный ветер

Чрезвычайные службы Тбилиси получили 270 обращений в связи с последствиями сильного ветра в столице. Об этом говорится в заявлении

Службы по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии в Facebook.

Местные жители жаловались на поваленные деревья, обломившиеся ветки, а также на поврежденные ветром стены и крыши домов. Как передает телеканал, экстренные службы отреагировали на все обращения.

Из-за сильного ветра также пострадали два человека на улице Долидзе. Их госпитализировали с легкими травмами, передает телеканал. Кроме того, были повреждены несколько машин и линий электропередач.

Несколько сообщений о разрушениях из-за урагана поступили также из города Рустави на юге Грузии. Там говорили о поврежденных крышах домов и поваленных деревьях. Пострадавших при этом не было. По данным службы, на данный момент порывы ветра ослабевают, в связи чем стало поступать меньше обращений о происшествиях.