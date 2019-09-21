CNN узнал об увеличении числа твитов и времени выступлений Трампа

Президент США Дональд Трамп в 2019 году публиковал больше сообщений в Twitter по сравнению с прошлым годом, а также чаще и дольше выступал с речами на публике. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные сайта Factba, следящего за выступлениями Трампа.

Отмечается, что президент чаще публиковал собственные сообщения, а не ретвиты других пользователей. Так, в среднем в неделю он делал примерно 38 ретвитов. С начала года в среднем за неделю он писал около 83 твитов, что на 43% больше, чем годом ранее (тогда в неделю в Twitter он писал около 58 сообщений), и на 91% больше количества опубликованных в 2017 году (тогда в среднем у него выходило 44 твита).

Выступления Трампа, отмечает CNN, в 2019 году длились 1 час 22 минуты в среднем, удлинившись на 26% по сравнению с 2018 годом. Тогда он мог говорить в среднем 1 час и 5 минут, а годом ранее — еще меньше, около 59 минут. При этом, отмечает издание, семь из десяти самых продолжительных выступлений президента были в этом году, тогда как за 2019 год он всего 11 раз выступал с обращениями. За 2017–2018 годы у него было лишь 56 выступлений, передает CNN.

Кроме прочего, Трамп чаще общался с журналистами (12 минут 37 секунд в 2019 году) до и после своих полетов. Годом ранее такие комментарии у него занимали всего 7 минут 5 секунд. Президент также чаще выступал на камеру (в среднем 2 часа 37 минут). CNN обратился за пояснениями в администрацию президента, но там не ответили на запрос.