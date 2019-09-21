Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище Общество, 21:18 «Зенит» впервые в сезоне забил пять голов за матч Спорт, 21:16 В Челябинске сломавшего ворота у здания правительства мужчину задержали Общество, 21:09 «Манчестер Сити» установил рекорд результативности в чемпионате Англии Спорт, 21:09 Полиция задержала более 160 человек на манифестациях в Париже Общество, 20:53 Сборная России по боксу выиграла три золота на чемпионате мира Спорт, 20:37 Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел стрельбы в Балтике Политика, 20:20 Медведев вышел в финал пятый раз подряд. Сколько он заработал Спорт, 20:10 Сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы Спорт, 19:59 В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии Общество, 19:58 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 19:49 Правозащитники сообщили о психиатрической экспертизе шамана из Якутии Общество, 19:46 Омбудсмен изучит ситуацию с выселением онкобольных детей из дома в Москве Общество, 19:35 Под Антальей перевернулся автобус с российскими туристами Общество, 19:22
Общество ,  
0 
В Челябинске сломавшего ворота у здания правительства мужчину задержали

В Челябинске задержали 62-летнего жителя региона, который снес часть забора вокруг здания правительства. Об этом сообщает «Челябинск онлайн» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

Там уточнили, что на задержанного составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». По данным издания, мужчина был пьян и пытался скрыться. Причину своих действий мужчина не назвал.

Как отмечает «Челябинск онлайн», в правительстве сообщили, что он сломал парадные ворота для официальных делегаций. Там пообещали в ближайшее время восстановить их.

В июне житель Челябинска обратился к губернатору Алексею Текслеру, занимавшему тогда должность врио региона, с просьбой убрать массивные ворота вокруг здания правительства, сообщало местное агентство «Доступ». С помощью редактирующей фотографии программы он показал, как будет выглядеть улица без забора.

«Этим вы наглядно продемонстрируете людям перемены в отношениях властей и жителей области, а люди получат больше пространства для комфортных прогулок в центральной части города вдоль фасада красивого здания, а не вдоль очередного забора, которых и так слишком много в нашем городе», — говорил в обращении мужчина.

Через месяц местные власти прислали ему ответ, в котором говорилось, что окружающий здание забор является элементом благоустройства территории и не нарушает законодательство.

Теги: Челябинск, задержание, административное правонарушение
Материалы по теме
Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Политика
В Челябинской области арестовали подозреваемого в убийстве жены депутата
Общество
Врио главы Челябинской области победил на выборах губернатора региона
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter