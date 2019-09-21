В Челябинске сломавшего ворота у здания правительства мужчину задержали

В Челябинске задержали 62-летнего жителя региона, который снес часть забора вокруг здания правительства. Об этом сообщает «Челябинск онлайн» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

Там уточнили, что на задержанного составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». По данным издания, мужчина был пьян и пытался скрыться. Причину своих действий мужчина не назвал.

Как отмечает «Челябинск онлайн», в правительстве сообщили, что он сломал парадные ворота для официальных делегаций. Там пообещали в ближайшее время восстановить их.

В июне житель Челябинска обратился к губернатору Алексею Текслеру, занимавшему тогда должность врио региона, с просьбой убрать массивные ворота вокруг здания правительства, сообщало местное агентство «Доступ». С помощью редактирующей фотографии программы он показал, как будет выглядеть улица без забора.