В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в том, что они разместили фотографии политиков, звезд шоу-бизнеса и журналистов на надгробиях на территории Смоленского лютеранского кладбища.

Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).

Правозащитный проект «ОВД Инфо» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова также сообщает, что Жексимбаев и Павел Иванкин находятся в Следственном управлении МВД Василеостровского района Санкт-Петербурга в связи с уголовным делом, заведенным по ст.244. Их адвокаты заявили «ОВД Инфо», что пока все задержанные находятся в статусе свидетелей.

На надгробиях, в частности, были размещены фотографии президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, рэпера Тимати, телеведущих Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева, ряда других политиков и общественных деятелей.

Адвокат Жексимбаева сообщил, что его подзащитный свою вину отрицает, отказывается давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституцию, и утверждает, что у него есть алиби, предлагая следователям провести биллинг его телефона.