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В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в том, что они разместили фотографии политиков, звезд шоу-бизнеса и журналистов на надгробиях на территории Смоленского лютеранского кладбища.

Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).

Правозащитный проект «ОВД Инфо» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова также сообщает, что Жексимбаев и Павел Иванкин находятся в Следственном управлении МВД Василеостровского района Санкт-Петербурга в связи с уголовным делом, заведенным по ст.244. Их адвокаты заявили «ОВД Инфо», что пока все задержанные находятся в статусе свидетелей.

На надгробиях, в частности, были размещены фотографии президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, рэпера Тимати, телеведущих Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева, ряда других политиков и общественных деятелей.

Адвокат Жексимбаева сообщил, что его подзащитный свою вину отрицает, отказывается давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституцию, и утверждает, что у него есть алиби, предлагая следователям провести биллинг его телефона.

В соответствии с ч.2 ст.244 УК в случае доказательства вины в зависимости от различных факторов виновные могут быть наказаны ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Теги: кладбище
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