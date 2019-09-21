СК начал проверку обстоятельств суицида сотрудника Росгвардии

В Ивановской области следователи выясняют все обстоятельства суицида сотрудника Росгвардии. Об этом РБК сообщила представитель регионального управления СК Ирина Котова.

«Фрунзенский межрайонный следствий отдел Иванова проводит проверку в связи со смертью сотрудника Росгвардии, тело которого было обнаружено вчера на улице Фрунзе», — подчеркнула Котова.

В данное время следователи опрашивают родственников погибшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Вологодской и Ивановской областях два сотрудника Росгвардии покончили жизнь самоубийством. Росгвардия также начала служебную проверку. В Telegram-канале «Омбудсмен полиции» сообщили, что покончивший с собой росгвардеец в Вологодской области занимал пост руководителя отдела вневедомственной охраны, а в Ивановской области совершил суицид начальник штаба. В Росгвардии подчеркнули, что эти случаи не связаны между собой.