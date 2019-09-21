Украина перенимет американскую модель охраны границ

Американские пограничники окажут помощь офицерам Госпогранслужбы Украины по внедрению новой модели охраны границ страны. Об этом сообщил глава украинского ведомства Сергей Дейнеко.

Он рассказал, что делегация ведомства несколько дней находилась в американском штате Техас, где детально изучала особенности работы погранично-таможенной службы США.

Украинские пограничники увидели, как в Штатах осуществляется поиск правонарушителей, пограничный контроль и какие технические средства используются на границе.

«Полученные знания мы будем активно внедрять в Госпогранслужбе. В частности, на одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам будут помогать именно представители погранично-таможенной службы США», — подчеркнул Дейнеко. Он отметил, что изучение работы американских коллег проходило «на одном из сложных участков — границе с Мексикой».