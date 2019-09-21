Политика , 21 сен, 11:34
0
Путин поздравил президента Армении с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил главу Армении Армена Саркисяна и премьер-министра страны Никола Пашиняна с Днем независимости. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.
Путин отметил дружественный и союзнический характер российско-армянских отношений, основанные на многовековых традициях и взаимном уважении.
Российский лидер выразил уверенность в плодотворном двустороннем сотрудничестве в будущем и расширении взаимодействия для обеспечения безопасности в Закавказском регионе.
День независимости Армении — главный государственный праздник страны, который ежегодно отмечается 21 сентября.