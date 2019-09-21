Путин поздравил президента Армении с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Армении Армена Саркисяна и премьер-министра страны Никола Пашиняна с Днем независимости. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Путин отметил дружественный и союзнический характер российско-армянских отношений, основанные на многовековых традициях и взаимном уважении.

Российский лидер выразил уверенность в плодотворном двустороннем сотрудничестве в будущем и расширении взаимодействия для обеспечения безопасности в Закавказском регионе.

День независимости Армении — главный государственный праздник страны, который ежегодно отмечается 21 сентября.