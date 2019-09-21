Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев. Статья опубликована на сайте Ostexperte.de.

По мнению Калуса, большинство россиян не говорят по-английски. В частности, журналист отметил, что хоть в банкоматах и билетных терминалах можно выбрать меню на английском языке, однако в супермаркете, с таксистом или прохожими придется изъясняться на русском, что порой становится настоящим «стресс-тестом». Немецкий журналист также отметил серьезный внешний вид россиян и малую улыбчивость по сравнению с иностранцами. Однако он отмечает, что тем приятнее, когда видишь настоящую улыбку, которая «действительно исходит из сердца».

Помимо мимики россияне отличаются строгим поведением и в метро. Так, журналиста удивила тишина в подземке и отсутствие оживленных разговоров, а также то, что люди не ставят свои сумки на сиденья и держат их на коленях. В российском метро, добавляет Калус, очень чисто, несмотря на то что в нем нет мусорных контейнеров. Также в метро россияне часто читают, в отличие от европейцев, говорит Калус. Он особо отметил знание россиянами своей классики. «Вряд ли кто-нибудь в Германии действительно читал Вертера, но русские знают и любят своих писателей», — говорит он.

По словам журналиста, любому, кто живет в центре Москвы, «нужны нервы», поскольку в городе очень громко. Также он отметил в столице большие очереди в музеи и неразвитую, в отличие от Германии, велосипедную культуру, что он связал с большими расстояниями.

Удивила Калуса и зарплата, выплачиваемая два раза в месяц, отсутствие «хорошего» сыра и использование преимущественно бесконтактной оплаты банковской картой. Он отметил, что в центре Москвы бесплатная Wi-Fi-сеть доступна даже в парках и метро. «Тому, для кого Россия еще ассоциируется с технической отсталостью, следует срочно отправиться сюда», — отметил Калус.