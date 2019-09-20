Умер сыгравший в «Брате» и «Улице разбитых фонарей» актер Шибанов

Игорь Шибанов (Фото: tyuz-spb.ru)

На 76-м году жизни умер народный артист России Игорь Шибанов. Об этом сообщается на сайте петербургского Театра юных зрителей, где служил актер.

В театре сообщили, что Шибанов последний раз вышел на сцену 14 сентября, в день своего 75-летия. Актер исполнил роль Кучумова в спектакле «Бешеные деньги».

Следующий выход Шибанова на сцену был запланирован на 21 сентября в Краснодаре в рамках проекта «Большие гастроли». «На пути в Краснодар, где должен был состояться спектакль, сердце Игоря Шибанова остановилось», — говорится в сообщении театра.

Игорь Шибанов родился в 1944 году. В 1964 году, еще в период учебы в ЛГИТМиК, он поступил в труппу петербургского ТЮЗа им. А.А.Брянцева. На протяжении своей карьеры сыграл во множестве спектаклей, включая «Тартюф», «Король лир», «Отцы и дети» и пр.

В 1973 году актер дебютировал в кино, снявшись в фильме «Соленый пес». Шибанов известен своими ролями в фильмах Балабанова «Брат», «Про уродов и людей», «Замок», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и пр.