Общество , 20 сен, 16:53
0
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину анекдот. Об этом сообщает «РИА Новости».
Анекдот президенту Герасимов рассказал во время его визита на полигон Донгуз в Оренбургской области, где сейчас проходят военные учения «Центр-2019». Путин пробовал еду из полевой кухни, а в анекдоте идет речь о командующем, который был недоволен качеством еды для солдат в столовой и вызвал повара.
«Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!» — пошутил Герасимов.