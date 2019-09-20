В банк плохих долгов пришел бывший топ-менеджер «Роскосмоса»

Заместителем президента-председателя правления Банка непрофильных активов (банк «Траст») назначен бывший главный финансовый директор «Роскосмоса» Дмитрий Беленов. Его кандидатура утверждена набсоветом банка и одобрена ЦБ, говорится в сообщении «Траста», поступившем в РБК.

На новой должности Беленов будет курировать блоки «Финансы» и «Риски» БНА, а также службы внутреннего аудита и внутреннего контроля банка. Президент — председатель правления «Траста» Александр Соколов назвал задачей Беленова финансовую и рисковую экспертизы предлагаемых стратегий работы с активами и контроль за исполнением этих стратегий.

Дмитрий Беленов родился 23 января 1971 года, в 1992 году окончил экономический факультет Воронежского государственного университета, в 2006 году — аспирантуру Московской академии рынка труда и информационных технологий. В 2008–2018 годах Беленов был заместителем гендиректора и членом совета директоров ООО «Сбербанк Капитал», а также членом комитета по проблемным активам (КПА) центрального аппарата Сбербанка. С ноября 2018 года по июль 2019 года занимал пост заместителя гендиректора и главного финансового директора «Роскосмоса», входил в состав правления госкорпорации.

Банк непрофильных активов основан в июле 2018 года на базе банка «Траст» в качестве банка плохих долгов, в котором собраны все проблемные активы санированных Центробанком кредитных организаций — Бинбанка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене. Реализация этих активов позволит компенсировать государству затраты на проведение санаций крупнейших банков.