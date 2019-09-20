В Грузии возбудили дело из-за помилования президентом заключенных

Генпрокуратура Грузии начала расследование, после того как президент страны Саломе Зурабишвили помиловала нескольких заключенных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту возможного злоупотребления должностными полномочиями. Прокуратура пообещала информировать общественность о ходе и результатах расследования.

Среди упомянутых в сообщении ведомства осужденных — Рамаз Девадзе, осужденный за убийство полицейского. После того как Зурабишвили помиловала его, недовольная этим решением оппозиция провела протестную акцию у президентского дворца на улице Атонели в Тбилиси. Участники потребовали от администрации Зурабишвили назвать конкретные причины, из-за которых был помилован Девадзе. Сама Зурабишвили ранее называла свое решение «дискреционным правом президента».

Комментируя начало расследования, администрация президента заявила, что приветствует его. «Когда не прекращаются инсинуации и обвинительные заявления, единственным верным путем для прокуратуры является расследование фактов и принятие надлежащих мер», — отметили там.