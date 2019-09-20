Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский актер Микки Рурк заявил, что хочет быть похороненным на Украине. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию «Сегодня».

По словам актера, он хочет, чтобы его похоронили в селе Загорцы Хмельницкой области. Он объяснил, что там живет бабушка его ассистента Дмитрия Корнейчука, который также является хорошим другом актера.

«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — цитирует слова Рурка издание. При этом актер отметил, что еще не задумывается о смерти — у него запланировано еще много работы.

Микки Ррук — американский киноактер. В этом году ему исполнилось 67 лет. Он знаменит своими ролями в фильмах «Рестлер», «Город грехов», «Бойцовая рыбка», «Пьянь», «Отходная молитва», «Сердце ангела», «9 1/2 недель» и других. Рурк также сыграл главного злодея в одном из фильмов киновселенной Marvel «Железный человек-2».