Японские геронтологи назвали способ дожить до 80 лет

Японские геронтологи (наука изучает аспекты старения человека. — РБК) выяснили, что практически 100-процентные шансы дожить до 80 лет есть у тех, кто в 70-летнем возрасте сохранял энергичный темп ходьбы. Результаты своего исследования ученые огласили на российско-японской конференции «Курс на здоровое долголетие в России», сообщает «Российская газета».

По словам японских врачей, физическое состояние людей старше 60 лет стабильно улучшается. «Старость, если понимать ее как наступление немощности, отодвигается и у мужчин, и у женщин», — отметил президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай.

Исследование, которое привело ученых к таким выводам, началось в 1997 году. Японские геронтологи измеряли скорость ходьбы у людей в возрасте 60–80 лет. Сделанные спустя десять лет замеры, показали, что скорость ходьбы у «среднего» японца в сопоставимом возрасте за это время увеличилась на 5–10%.

Для того чтобы дожить до 80-летнего возраста, согласно результатам исследования, 70-летний человек должен придерживаться темпа ходьбы на уровне примерно 1,5 м/с. Как отметил Арай, сегодня японцы дольше сохраняют физические параметры, характерные для молодого возраста. Он добавил, что темп ходьбы может служить хорошим показателем, который позволяет точно прогнозировать продолжительность жизни у конкретного человека. «Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме — тем дольше он проживет», — заключил Арай.