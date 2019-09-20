Трамп провел встречу с главой Facebook Марком Цукербергом

Президент США Дональд Трамп встретился с генеральным директором компании Facebook Марком Цукербергом в Белом доме. Об этом американский лидер сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Приятная встреча с Марком Цукербергом в Овальном кабинете», — написал он. К посту Трампа также прикреплена фотография со встречи с главой Facebook.

Как пишет Axios, о встрече Цукерберга с президентом не было объявлено заранее. «Марк находится в Вашингтоне, где встречается с политиками, чтобы выслушать их опасения о будущем регулировании интернета», — отметил представитель Facebook.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что юридический комитет Конгресса США в судебное порядке запросил у Apple, Facebook и Amazon все документы о коммуникации их топ-менеджеров. Компании должны предоставить информацию до 14 октября. По данным издания, власти США подозревают IT-гигантов в доминировании на рынке.