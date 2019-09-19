Умер сыгравший в фильме «Игрушка» французский актер Шарль Жерар

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Французский актер Шарль Жерар умер в возрасте 96 лет в одной из больниц Парижа. Об этом сообщает издание Le Figaro.

О причинах смерти и дате прощания со звездой французского кинематографа не сообщается. Жерар сыграл в 20 фильмах режиссера Клода Лелуша и был близким другом Жана-Поля Бельмондо.

Актер родился в семье выходцев из Армении 1 декабря 1926 года в Марселе. Настоящая фамилия Жерара — Ачемян. Российский зритель знает Жерара по участию в таких фильмах, как «Чудовище», «Игрушка», «Мужчина и женщина: 20 лет спустя» и многих других.