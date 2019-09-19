Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

«Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то», — заявил белорусский лидер губернатору Гомельской области Геннадию Соловью.

Президент также отметил, что проблемы в школах во многом вызваны зависимостью учащихся от гаджетов.

«Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе — это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать», — заявил глава республики, отметив, что его сын никогда не приносил телефон в школу.

Как сообщает БелТА, ранее из средней школы №15 города Гомеля уволили учительницу, в нецензурной форме пригрозившую избить партой доводившего ее ученика. Конфликт засняли на телефон одноклассники школьника. Позже его родители выложили ролик в интернет, учительницу уволили. Впоследствии ее восстановили в прежней должности по прямому поручению президента Белоруссии.