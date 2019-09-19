Захарова назвала «любимыми граблями» слова посла Украины о распаде России

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала «любимыми граблями» призыв украинского дипломата развалить Россию. Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя статью посла Украины в Сербии Александра Александровича.

Захарова напомнила представителю Киева «собственный опыт самоуничтожения и развала страны», которому способствовала «финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий».

«Но вместо работы над ошибками, киевская «дипломатия» опять ищет любимые грабли» — заявила она.

Ранее на портале «Цензор.нет» была опубликована статья посла Украины в Белграде Александра Александровича под названием «Единственный способ справиться с Россией». По мнению дипломата, «дезинтеграция России должна стать стратегической политикой международного сообщества», так как любые попытки цивилизованно договориться с Москвой «априори обречены на неудачу».