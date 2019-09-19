Кабмин утвердил размер компенсаций за смерть журналиста в зоне конфликта

Правительство России утвердило правила выплаты единовременной компенсации

за смерть или причинение вреда здоровью журналиста при освещении вооруженного конфликта. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 19 сентября.

Согласно документу, в случае гибели сотрудника редакция должна единовременно выплатить не менее 2 млн руб. его родственникам или законным представителям. В том случае, если журналист при выполнении работы утратит трудоспособность более чем на 90%, ему полагается компенсация не менее 1 млн руб., а также не менее 100 тыс. руб. за каждые 10% такой утраты.

Единовременные выплаты со стороны редакции журналисту также предусмотрены в том случае, если он понес расходы на экстренную медицинскую помощь за рубежом. Для транспортировки тела журналиста в Россию редакция обязана выплатить компенсацию родственникам погибшего.

Редакция освобождается от выплаты компенсации в том случае, если она за счет собственных средств застраховала сотрудника перед отправкой в горячую точку. При этом страховые суммы по договору не должны быть ниже сумм единовременных компенсаций.