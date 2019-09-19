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Бизнес ,  
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Режиссер Михалков зарегистрировался как ИП в сфере образования в Москве

Режиссер Никита Михалков стал индивидуальным предпринимателем в области «дополнительного образования для детей и взрослых» в Москве. Об этом свидетельствует информация из базы данных СПАРК.

Согласно выписке из ЕГРИП, в качестве ИП Михалкова зарегистрировала межрайонная инспекция ФНС № 46 по Москве. Данные в госреестр внесли 18 сентября.

В карточке Михалкова, согласно СПАРК, указано еще 22 дополнительных вида деятельности индивидуального предпринимателя. Среди них издание книг, газет, журналов и периодики, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, монтажно-производственные работы в этой сфере, деятельность в области права, связей с общественностью, рекламных агентств и прочие.

РБК обратился за комментарием к представителю Михалкова.

Это вторая регистрация Михалкова в качестве индивидуального предпринимателя. Первое свидетельство, согласно СПАРК, он получил в 1999 году. Оно действовало шесть лет, а после было признано недействительным, так как не прошло перерегистрацию.

Михалков является совладельцем более десяти компаний, как следует из данных СПАРК. Среди них киностудия «ТриТэ», в которой ему принадлежит 73,3%, а также анимационная студия «Меркатор анимэйшн» (20%). Он также полноправный владелец ООО «Бесогон», в рамках которого производит видео. Вместе с братом, режиссером Андреем Кончаловским, Михалков владеет 50% сети кафе «Едим как дома».

Никита Михалков более известен как режиссер фильмов «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Раба любви», «Сибирский цирюльник», нескольких частей «Утомленных солнцем» и других. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и трижды лауреат Государственной премии Российской Федерации (номинировался в 1993, 1995, 1999 годах).

Теги: Никита Михалков, ИП, режиссер
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