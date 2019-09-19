Режиссер Михалков зарегистрировался как ИП в сфере образования в Москве

Режиссер Михалков зарегистрировался как ИП в сфере образования в Москве

Режиссер Никита Михалков стал индивидуальным предпринимателем в области «дополнительного образования для детей и взрослых» в Москве. Об этом свидетельствует информация из базы данных СПАРК.

Согласно выписке из ЕГРИП, в качестве ИП Михалкова зарегистрировала межрайонная инспекция ФНС № 46 по Москве. Данные в госреестр внесли 18 сентября.

В карточке Михалкова, согласно СПАРК, указано еще 22 дополнительных вида деятельности индивидуального предпринимателя. Среди них издание книг, газет, журналов и периодики, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, монтажно-производственные работы в этой сфере, деятельность в области права, связей с общественностью, рекламных агентств и прочие.

РБК обратился за комментарием к представителю Михалкова.

Это вторая регистрация Михалкова в качестве индивидуального предпринимателя. Первое свидетельство, согласно СПАРК, он получил в 1999 году. Оно действовало шесть лет, а после было признано недействительным, так как не прошло перерегистрацию.