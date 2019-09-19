В поликлинике Калининграда появились талоны «просто спросить»

В калининградской поликлинике Городской больницы № 3 в электронной очереди ввели опцию «просто спросить». Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Калининградской области.

В ведомстве отметили, что талоны «просто спросить» ввели в рамках проекта «Бережливая поликлиника». «Указанная опция появилась две недели назад для удобства пациентов и очень востребована. За это время ею воспользовались более 500 граждан», — сообщили в минздраве.

После получения талона посетители поликлиники проходят к окну старшего регистратора. Чаще всего посетители хотят узнать, как получить направление в областную больницу, попасть на прием к профильному врачу, где сделать прививку и когда принимает тот или иной специалист. Ведомство отмечает, что такая опция есть не только в Калининграде, но и в других регионах России.

В группе «Типичный Калининград» во «ВКонтакте» пользователи опубликовали фотографию талона с пометкой «просто спросить», отметив при этом, что «наконец-то сбылась мечта миллионов».