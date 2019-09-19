Российские ученые сообщили об опасности зубных имплантатов

Группа ученых из Сибирского федерального университета и Института проблем Севера (Красноярск) установила, что пациенты, сделавшие имплантацию зубов, подвержены риску развития периимплантита — воспалительного заболевания тканей вокруг имплантата. Их выводы опубликованы в журнале «Стоматология».

Причиной возникновения инфекции могут стать следы неорганических веществ и посторонних химических элементов на поверхности стерильного имплантата, пришли к выводу красноярские ученые.

Кроме того, специалисты отмечают, что на имплантах, которые прослужили пациентам несколько лет, выявили следы загрязнения фосфором, углеродом, алюминием, кислородом и кремнием.

Ученые отмечают, что обеззаразить поверхность имплантата и очистить ее от посторонних включений позволяет обработка лазером.

В исследовании участвовали по два имплантата от трех производителей. Все они использовались пациентами от трех до 10 лет и были удалены из-за развития инфекции. Для контроля специалисты использовали по одному имплантату из стерильной упаковки от каждого производителя.