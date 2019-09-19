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Финансы ,  
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Microsoft выкупит свои акции на $40 млрд
Microsoft MSFT $136,87 Купить

Совет директоров крупнейшего в мире производителя программного обеспечения — американской Microsoft Corp. — одобрил программу по выкупу собственных акций на сумму $40 млрд и увеличил квартальные дивиденды, передает Reuters.

Программа обратного выкупа, у которой нет срока действия, может быть прекращена в любое время. Акции компании выросли на 1,3%, до $140,35 на вторичном рынке. Microsoft также объявила о квартальных дивидендах в размере 51 цент на акцию, что на 11% выше, чем в предыдущем квартале. Ежегодное собрание акционеров компания планирует провести 4 декабря.

В четвертом квартале 2019 финансового года (длится в США с 1 октября по 30 сентября) компания вернула акционерам $7,7 млрд долларов через выкуп акций и дивиденды.

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