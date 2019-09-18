Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев

Умер бывший барабанщик группы «Центр», музыкант Александр Васильев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Гарик Сукачев.

«Не стало Александра Васильева — замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы «Центр», мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери», — написал он, выразив соболезнования всем, кто был с ним знаком.

Запись в facebook пользователя Garik.su

О кончине своего бывшего мужа сообщила и Джоанна Стингрей. «С тяжелым сердцем и большой грустью я должна сообщить о кончине Саши Васильева, моего второго мужа и отца моей дочери. Он был замечательным человеком с большим чувством юмора и огромным талантом», — написала она в Facebook.

Васильев был участником московской музыкальной группы «Центр» во второй половине 1980-х. В начале 1990-х он женился на американской певице Джоанне Стингрей, у пары родилась дочь Мэдисон.