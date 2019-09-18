СК начал проверку после гибели мужчины в Златоусте из-за взрыва гранаты

СК начал проверку после гибели мужчины в Златоусте из-за взрыва гранаты

Один человек погиб при взрыве самодельной гранаты в городе Златоусте в Челябинской области. По данному факту местные следователи проводят доследственную проверку, сообщается на сайте управления СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 18 сентября возле одного из общежитий Златоуста. По предварительным данным, мужчина пришел в общежитие, где у него произошел конфликт с жильцами комнаты.

«По предварительным данным, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил смертельные травмы в ходе бытового конфликта при взрыве находившейся у него самодельной гранаты», — сообщает СК.

Из-за взрыва мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. «РИА Новости» со ссылкой на полицию сообщает, что также пострадали четверо жильцов комнаты — двое мужчин и две женщины.

В Министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили ТАСС, что «четверых пострадавших осмотрели в травмпункте, оказали необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение».