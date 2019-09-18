Путин попросил отдать ему бумаги бизнесмена фразой «Дима, отдай!»

Президент России Владимир Путин пошутил над бизнесменом, не решавшимся лично передать свои документы главе государства. Видео со встречи с лидерами техпроектов и компаний Национальной технологической инициативы опубликовано на сайте президента.

Один из участников мероприятия рассказал Владимиру Путину о своем стартапе по проектированию спутников, пожаловавшись на бюрократические барьеры, которые мешают его реализации. После этого бизнесмен передал документацию по проекту сидящему рядом специальному представителю президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрию Пескову, на что президент отреагировал шуткой.

«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай», — сказал Путин.

Встреча прошла 18 сентября в рамках мероприятий, связанных с заседанием автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».