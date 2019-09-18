Паулина Андреева опубликовала фото в свадебном платье

Актриса Паулина Андреева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье с церемонии бракосочетания с режиссером Федором Бондарчуком. Фотографию она разместила в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B2jKYabAsBN/

Ранее продюсер Александр Роднянский сообщил на своей странице в Instagram, что свадьба Андреевой и Бондарчука состоялась в Санкт-Петербурге во вторник, 17 сентября. По его словам, торжество было трогательным и запоминающимся. «Молодые неподдельно волновались, гости утирали слезы, а присущий подобным форматам пафос сопровождался какой-то удивительно веселой нежностью», — написал он.

Продюсер также добавил, что пара попросила гостей воздержаться от публикации фотографий с торжества в социальных сетях.

Для Бондарчука этот брак стал вторым. Первой супругой режиссера была российская модель и редактор глянцевого журнала Hello Светлана Бондарчук (девичья фамилия — Рудская. — РБК). У пары есть дети — сын Сергей и дочь Татьяна. В марте 2016 года чета Бондарчуков объявила о разводе, который последовал после 25 лет официальных отношений.