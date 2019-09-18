В онкоцентре имени Блохина опровергли информацию о закрытии отделения

Информация о том, что отделение детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина в Москве будет закрыто на ремонт, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе медицинского центра.

Как объяснили в пресс-службе, ремонт запланирован в одном крыле отделения химиотерапии гемобластозов централизованного отдела гематологии и трансплантации костного мозга. На время ремонта будет приостановлен прием первичных пациентов.

«Отделение не закрыто, пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме. В данный момент приостановлена госпитализация первичных пациентов в связи с необходимостью сделать ремонт в одном крыле отделения. На сегодняшний день в отделении закрыт только один бокс №20, в котором обнаружена протечка — потенциальный источник развития опасных микроорганизмов», — сказали в пресс-службе.

В центре также отметили, что ремонт с противогрибковой обработкой и установкой воздушных фильтров начнется 18 ноября и продлится не более трех недель. Первичные пациенты, которые во время ремонта будут обращаться в детское отделение онкологии и гематологии, будут перенаправлены на госпитализацию в другие профильные федеральные центры.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина закрывают детское отделение онкологии и гематологии в связи с ремонтом. Он также опубликовал служебную записку директору НМИЦ от заведующей отделения дезинфекции и стерилизации, в которой говорилось о необходимости провести в отделении ремонт. По ее словам, детское отделение онкологии и гематологии находится в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии — «плесень на стенах и потолке, линолеум с дефектами, стены и потолки с отслоившейся краской».