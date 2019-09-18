Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 64,43 (+0,31) Quote, 12:36
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,64) Quote, 12:36
Турчак объяснил мотивы поддержки Устинова Политика, 14:48 Мать избитой в Ингушетии девочки впервые встретилась со своей дочерью Общество, 14:47 Кремль не увидел снижения доверия к суду из-за приговора Павлу Устинову Политика, 14:34 В онкоцентре имени Блохина опровергли информацию о закрытии отделения Общество, 14:34 Вадим Жоров — о дополнительном гражданстве и политико-правовых рисках Партнерский материал, 14:32 Стала известна дата нового собрания попечительского совета РФС Михельсона Спорт, 14:31 «Будьте готовы к Bitcoin по $20 тыс.»: глава BitMEX дал новый прогноз Крипто, 14:23 Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен Спорт, 14:21 СК завел два дела против учредителя «Мурманского морского пароходства» Бизнес, 14:17 Глава Минюста Украины предложил сократить число тюрем в стране в 40 раз Общество, 14:11 Суд взыскал с экс-главы федерации баскетбола России почти 43 млн руб. Спорт, 14:09 Орешкин, Греф, Белоусов оценили последствия атаки на объекты Saudi Aramcо Бизнес, 14:07 Кремль «принял к сведению» общественный резонанс из-за дела Устинова Общество, 14:05 Почему российские страховщики застряли в доцифровой эре Pro, 14:05
Общество ,  
0 
В онкоцентре имени Блохина опровергли информацию о закрытии отделения

Информация о том, что отделение детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина в Москве будет закрыто на ремонт, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе медицинского центра.

Как объяснили в пресс-службе, ремонт запланирован в одном крыле отделения химиотерапии гемобластозов централизованного отдела гематологии и трансплантации костного мозга. На время ремонта будет приостановлен прием первичных пациентов.

«Отделение не закрыто, пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме. В данный момент приостановлена госпитализация первичных пациентов в связи с необходимостью сделать ремонт в одном крыле отделения. На сегодняшний день в отделении закрыт только один бокс №20, в котором обнаружена протечка — потенциальный источник развития опасных микроорганизмов», — сказали в пресс-службе.

В центре также отметили, что ремонт с противогрибковой обработкой и установкой воздушных фильтров начнется 18 ноября и продлится не более трех недель. Первичные пациенты, которые во время ремонта будут обращаться в детское отделение онкологии и гематологии, будут перенаправлены на госпитализацию в другие профильные федеральные центры.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина закрывают детское отделение онкологии и гематологии в связи с ремонтом. Он также опубликовал служебную записку директору НМИЦ от заведующей отделения дезинфекции и стерилизации, в которой говорилось о необходимости провести в отделении ремонт. По ее словам, детское отделение онкологии и гематологии находится в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии — «плесень на стенах и потолке, линолеум с дефектами, стены и потолки с отслоившейся краской».

Теги: Онкологический центр имени Блохина, новости РБК
Материалы по теме
В Центре детской онкологии им. Блохина опровергли массовые сокращения
Общество
В онкоцентре имени Блохина объяснили приказ об оптимизации учреждения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter