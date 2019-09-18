Из ростовского лицея не будут увольнять преподавателя с маникюром

Из ростовского лицея не будут увольнять преподавателя с маникюром

Преподавателя лицея № 2 Ростова-на-Дону не будут наказывать за наращенные ногти. Об этом сообщили РБК в городском управлении образования.

«Ногти острижены, приведены в соответствующий вид. Инцидент исчерпан», — сказала представитель управления. По ее словам, сообщения о том, что мужчина приходит в школу с макияжем, — вымысел.

Ранее издание Privet-Rostov сообщило, что жительница Ростова-на-Дону попросила уволить преподавателя, который пользуется косметикой и носит наращенные ногти. «Как педагог он может и хороший, но внешний вид очень красноречив, накрашенные ресницы, тональник на лице, наращенные ногти, а, на минуточку, это мужчина», — написала женщина в группе «Подслушано в Ростове» в социальной сети «ВКонтакте».

Позже «Политика Сегодня» сообщила, что депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Владимир Милонов также потребовал уволить преподавателя. Он назвал учителя «извращенцем» и сказал, что его необходимо «категорически уволить с записью, что ему недопустимо работать ни в детских, ни в образовательных учреждениях».