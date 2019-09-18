В выходные в Москве перекроют Садовое кольцо для проведения мотофестиваля

В выходные в Москве перекроют Садовое кольцо для проведения мотофестиваля

В Москве 21 сентября полностью перекроют Садовое кольцо в связи с проведением городского осеннего мотофестиваля. Сообщение поступило в РБК от информационного центра столичного департамента транспорта.

Согласно сообщению, движение по Садовому кольцу полностью перекроют с 11:15 21 сентября и откроют по мере прохождения мотоколонны.

Более того, из-за перекрытий москвичи не смогут проехать по проспекту Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы в период с 03:00 до 23:59 21 сентября.

Движение по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой будет ограничено с 19 сентября по 20 сентября. В каждом направлении будет задействована только одна полоса. С пятницы, 20 сентября по вечер воскресенья, 22 сентября, участок также будет полностью перекрыт.

Осенний мотофестиваль приурочен к закрытию мотосезона. Мотоциклисты проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Затем они вернутся обратно на место старта, где состоится шоу с выступлениями музыкантов и спортсменов. Старт заезда назначен на 11:30. Ожидается, что в нем примут участие не менее 6 тыс. человек.