В Москве задержали кинувшего в полицейских гранату для страйкбола мужчину

В Москве задержали кинувшего в полицейских гранату для страйкбола мужчину

На юге Москвы мужчина бросил в сотрудников полиции пиротехническое изделие, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД. Инцидент произошел утром 16 сентября на улице Паперника.

Как рассказали в ведомстве, мужчина подошел к полицейским и попросил их вызвать ему скорую помощь. После этого он «повел себя неадекватно и бросил в сторону сотрудников полиции пиротехническое изделие». Те отбросили предмет в сторону от места возможного появления людей.

В управлении МВД сообщили, что в результате никто не пострадал, а мужчину задержали и доставили в полицию.

По данным источника «РИА Новости», предмет, который бросил мужчина — страйкбольная граната. Телеканал РЕН ТВ передает, что у задержанного их было две: одно из устройств у него выхватил полицейский, другое он кинул под ноги правоохранителям.