«Совкомфлот» сменил генерального директора

Вице-премьер России Максим Акимов утвердил директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора «Совкомфлота» Сергея Франка и назначении на этот пост первого заместителя гендиректора компании Игоря Тонковидова. Об этом РБК сообщил представитель Акимова.

В ближайшее время замглавы правительства утвердит директивы по переизбранию состава совета директоров «Совкомфлота» и последующего избрания Франка его председателем.

Ранее, 5 сентября, «Коммерсантъ» сообщил, что гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк, занимающий этот пост 15 лет, может перейти на должность председателя совета директоров компании. По данным источников газеты, решение может быть связано с готовящейся Минэкономики на 2020 год приватизацией компании.

Группа компаний «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, на 100% принадлежит государству в лице Росимущества.