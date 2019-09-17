Путин поздравил борца Мусу Евлоева с золотом на чемпионате мира

Путин поздравил борца Мусу Евлоева с золотом на чемпионате мира

Владимир Путин поздравил российского борца Мусу Евлоева с победой на Чемпионате мира по греко-римской борьбе. Поздравление опубликовано на сайте президента России.

В телеграмме говорится, что Евлоев «проявил по-настоящему чемпионский, волевой характер» и одержал «яркую победу», оправдав надежды болельщиков и команды. президент также пожелал ему новых спортивных побед и «всего самого доброго».

Муса Евлоев стал чемпионом по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Турнир прошел в столице Казахстана, в городе Нур-Султан.