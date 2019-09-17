В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром

В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром

В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя. После беседы педагог «привел внешний вид в соответствие с кодексом профессиональной этики», передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя городского управления образования.

По данным собеседника агентства, в профильном управлении вызвали директора школы, которому поручили провести беседу с преподавателем. После этого учитель «снял маникюр».

Отмечается, что претензий к квалификации учителя русского языка и литературы не поступало.

Ранее в группе «Подслушано Ростов-на-Дону» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в одной из местных школ преподаватель приходит на занятия с французским маникюром на руках. Пост сопровождался фотографиями рук учителя.