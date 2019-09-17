Госдума поддержала проект о расширении прав задержанных на звонки близким

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О полиции», позволяющие задержанным полицией звонить не только своим супругам и родителям, но иным родственникам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как следует из документа, задержанные получат право на телефонный звонок не только близким родственникам (супругам или родителям), но и братьям, сестрам или племянникам.

Законодатели также предлагают обязать полицию информировать родственников пострадавших при задержании или на месте преступления.

Сейчас полицейские обязаны только оказывать пострадавшим первую медпомощь, а информировать их родственников о произошедшем или сообщать в какую больницу они были доставлены, полицейские не должны. Авторы инициативы предлагают ввести норму об обязательном информировании семьи пострадавшего в течение суток.