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Суд приговорил экс-омоновца к 7,5 года колонии за вымогательство

Хорошевский суд Москвы приговорил бывшего командира батальона ОМОНа Михаила Пыталева к семи годам и шести месяцам колонии по делу о вымогательстве взятки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Экс-силовика признали виновным в вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и посредничестве в передаче взятки (291.1 УК). Уточняется, что ему также грозит штраф в размере 4,1 млн руб. и запрет заниматься определенной деятельностью.

Как пишет РАПСИ со ссылкой на данные следствия, в 2017 году Пыталев потребовал от бизнесмена Карена Мхитаряна взятку в размере 360 тыс. руб. за качественную охрану. Сам предприниматель проходил свидетелем по другому делу о вымогательстве и находился под госзащитой.

Мхитарян согласился на условия Пыталева, переведя на его счет в банке необходимую сумму. Полученные деньги осужденный омоновец потратил на обучение своей дочери.

После этого Пыталев предложил Мхитаряну за вознаграждение на сумму 3 млн руб. помочь бизнесмену продлить его госзащиту. По словам самого омоновца, он планировал перевести эти деньги на счет главы Центра госзащиты свидетелей, оставив себе 500 тыс.

Командир батальона ОМОН был задержан сотрудниками ФСБ в мае прошло года после получения второй взятки от Мхитаряна в размере $33 тыс. за продление госзащиты. Свою вину Пыталев признал лишь частично, уточнив, что у него не было возможности повлиять на продление охраны Мхитаряну.

Теги: ОМОН, вымогательство
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