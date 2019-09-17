Суд приговорил экс-омоновца к 7,5 года колонии за вымогательство

Суд приговорил экс-омоновца к 7,5 года колонии за вымогательство

Хорошевский суд Москвы приговорил бывшего командира батальона ОМОНа Михаила Пыталева к семи годам и шести месяцам колонии по делу о вымогательстве взятки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Экс-силовика признали виновным в вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и посредничестве в передаче взятки (291.1 УК). Уточняется, что ему также грозит штраф в размере 4,1 млн руб. и запрет заниматься определенной деятельностью.

Как пишет РАПСИ со ссылкой на данные следствия, в 2017 году Пыталев потребовал от бизнесмена Карена Мхитаряна взятку в размере 360 тыс. руб. за качественную охрану. Сам предприниматель проходил свидетелем по другому делу о вымогательстве и находился под госзащитой.

Мхитарян согласился на условия Пыталева, переведя на его счет в банке необходимую сумму. Полученные деньги осужденный омоновец потратил на обучение своей дочери.

После этого Пыталев предложил Мхитаряну за вознаграждение на сумму 3 млн руб. помочь бизнесмену продлить его госзащиту. По словам самого омоновца, он планировал перевести эти деньги на счет главы Центра госзащиты свидетелей, оставив себе 500 тыс.