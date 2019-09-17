В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача мужчину

Полиция Саратова задержала 55-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на врача в Кировском районе города. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, 16 сентября врач одной из поликлиник Кировского района направлялась к пациенту на дом в поселке Завокзальный. Она не смогла найти нужный адрес и попросила помощи у незнакомого мужчины.

Неизвестный согласился проводить ее до нужного места, однако по пути схватил женщину за шею, повалил на землю и изнасиловал. Впоследствии мужчина скрылся, сама врач обратилась в правоохранительные органы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 131 УК (изнасилование). При этом уточняется, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а также имеет непогашенную судимость.

Как сообщает SaratovNews, в 2005 году задержанного по подозрению в изнасиловании врача мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы за убийство. Кроме того, его привлекали к ответственности за угрозу убийства и грабеж.