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Бизнес ,  
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Представитель Дерипаски объяснил претензии бизнесмена к трем изданиям
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Представитель бизнесмена Олега Дерипаски объяснил РБК судебные претензии миллиардера к трем изданиям — The Nation, The Telegraph и The Times.

«В марте 2019 года Олег Дерипаска подал иск против Министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин, по сути, ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад», — пояснил он.

Бизнес
Дерипаска подал в суд на издателей The Times, The Telegraph и The Nation

По словам представителя бизнесмена, в публикациях под видом фактов представлены «голословные обвинения» в адрес Дерипаски от его конкурентов, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не подтверждались в суде, в связи с чем российский бизнесмен решил защитить свою деловую репутацию по месту жительства, уточнил его представитель.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Краснодарского края. «Кроме как о том, что он о защите деловой репутации, подробностей мы пока сообщить не можем», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

В апреле 2018 года США внесли Олега Дерипаску и его ключевые структуры в свои санкционные списки. Впоследствии российскому бизнесмену удалось добиться отмены ограничений в отношении некоторых своих компаний, в том числе UC Rusal и En+, так как он отказался от контрольной доли в этих структурах.

В этом году предприниматель оспорил в суде собственное попадание в санкционный список. Дерипаска, в частности, назвал себя «последней жертвой» политической борьбы между Москвой и Вашингтоном. Минфин США публиковал список материалов в СМИ, на которые обращал внимание перед вводом санкций в отношении миллиардера. Среди них в том числе указаны тексты The Nation, The Telegraph и The Times.

Теги: Олег Дерипаска, судебный иск, миллиардер
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