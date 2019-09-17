Представитель Дерипаски объяснил претензии бизнесмена к трем изданиям

Представитель бизнесмена Олега Дерипаски объяснил РБК судебные претензии миллиардера к трем изданиям — The Nation, The Telegraph и The Times.

«В марте 2019 года Олег Дерипаска подал иск против Министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин, по сути, ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад», — пояснил он.

По словам представителя бизнесмена, в публикациях под видом фактов представлены «голословные обвинения» в адрес Дерипаски от его конкурентов, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не подтверждались в суде, в связи с чем российский бизнесмен решил защитить свою деловую репутацию по месту жительства, уточнил его представитель.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Краснодарского края. «Кроме как о том, что он о защите деловой репутации, подробностей мы пока сообщить не можем», — сообщили РБК в пресс-службе суда.