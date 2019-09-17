В Челябинске на автозаправке загорелись два бензовоза

В Челябинске на автозаправке загорелись два бензовоза

Два бензовоза емкостью 30 тыс. литров загорелись на автозаправке в Челябинске. В результате пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел на наливной эстакаде заправки, расположенной на Асфальтной улице. Уже через несколько минут к месту происшествия прибыли пожарные. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Возгорание пытались ликвидировать работники комплекса и очевидцы, однако их попытки оказались безуспешными. В результате один из работников получил травмы механического характера и был доставлен в больницу. Сейчас его отпустили домой, сообщает 74.ru.

На месте происшествия работают сотрудники отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории.