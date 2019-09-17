Путин и Медведев поздравили Владимира Меньшова с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова с 80-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил вклад режиссера в сохранение и обогащение традиций отечественного кинематографа.

Поздравление Меньшову также направил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил «огромный дар и творческую энергию кинорежиссера, которые помогают ему создавать по-настоящему народные киноленты». По словам Медведева, работы Меньшова стали событием не только в отечественном, но и в мировом кинематографе.

Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. В 1965 году окончил Школу-студию им. В.Немировича-Данченко при МХАТе, в 1970 году — аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. За свою карьеру Меньшов сыграл в кино около сотни ролей. В числе его режиссерских работ — «Москва слезам не верит», который в 1981 году получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Также режиссер снял такие картины, как «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розыгрыш».