В Израиле начались выборы

Избирательные участки в ходе досрочных выборов в парламент открылись в Израиле, передает интернет-издание «Едиот ахронот».

Выборы в кнессет 22-го созыва проходят в стране 17 сентября. В 7:00 мск более избирательные участки открылись в крупных городах, они проработают до 22:00. Участки, расположенные в больницах, тюрьмах и небольших населенных пунктах с менее чем 350 жителями, открылись в 8:00 и закроются в 20:00. Всего по стране в день выборов работают 10 885 участков, сообщает издание. Первые экзитполы будут опубликованы после закрытия всех избирательных пунктов.

Первые в истории Израиля досрочные выборы в парламент проходят 17 сентября. Они были назначены после голосования в апреле, по итогам которого премьер-министр страны Нетаньяху не смог сформировать правительство. Основным соперником правоцентристской партии премьер-министра «Ликуд» («Консолидация») на выборах считается левоцентристский блок «Кахоль-лаван» («Синий-белый», по цветам флага страны), в руководстве которого бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганц и экс-министр финансов Яир Лапид.