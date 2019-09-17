Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 63,83 (-0,64) Quote, 16 сен, 14:27
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 70,67 (-0,86) Quote, 16 сен, 14:27
Экс-глава Нацбанка Украины сообщила о поджоге своего дома под Киевом Общество, 09:39 Профсоюз игроков НХЛ не выйдет из коллективного соглашения раньше срока Спорт, 09:36 Как женщины на самом деле выбирают автомобили РБК и Subaru, 09:35 Мясо из будущего: две технологии на смену животноводству Зеленая экономика, 09:33  В Израиле начались выборы Политика, 09:31 Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу Общество, 09:26 МВД и ФСБ с начала года нашли ячейки террористов в 17 регионах Общество, 09:20 Козак заявил о коррупционных рисках законопроекта для «списка Белоусова» Бизнес, 09:16 С чего нельзя начинать составление бизнес-плана. Тест РБК и HUAWEI, 09:07 Приехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту Общество, 09:07 Какие фразы-клише искренне ненавидит экс-глава Adidas Pro, 09:04 Рассрочка, скидки, ипотека: что девелоперы и банки предложат при эскроу Недвижимость, 09:00 WSJ узнала о несогласии саудитов с разведкой США по атаке на Saudi Aramco Политика, 08:57 В Румынии журналиста оштрафовали за «крайний расизм» в адрес Уильямс Спорт, 08:50
Политика ,  
0 
В Израиле начались выборы

Избирательные участки в ходе досрочных выборов в парламент открылись в Израиле, передает интернет-издание «Едиот ахронот».

Выборы в кнессет 22-го созыва проходят в стране 17 сентября. В 7:00 мск более избирательные участки открылись в крупных городах, они проработают до 22:00. Участки, расположенные в больницах, тюрьмах и небольших населенных пунктах с менее чем 350 жителями, открылись в 8:00 и закроются в 20:00. Всего по стране в день выборов работают 10 885 участков, сообщает издание. Первые экзитполы будут опубликованы после закрытия всех избирательных пунктов.

Первые в истории Израиля досрочные выборы в парламент проходят 17 сентября. Они были назначены после голосования в апреле, по итогам которого премьер-министр страны Нетаньяху не смог сформировать правительство. Основным соперником правоцентристской партии премьер-министра «Ликуд» («Консолидация») на выборах считается левоцентристский блок «Кахоль-лаван» («Синий-белый», по цветам флага страны), в руководстве которого бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганц и экс-министр финансов Яир Лапид.

Теги: Израиль, выборы
Материалы по теме
Владимира Путина включили в предвыборную кампанию в Израиле
Политика
Палестина направила в МИД России письмо с просьбой повлиять на Израиль
Политика
Лавров сообщил о приглашении руководству Израиля на празднование 9 Мая
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter