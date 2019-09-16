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В Рыбинске арестовали главу ярославской торгово-промышленной палаты

Рыбинский городской суд арестовал президента Торгово-промышленной палаты Ярославской области, директора предприятия «Завод дорожных машин» Павла Кузнецова по подозрении в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консультанта Рыбинского городского суда Елену Сдобнову.

В отношении Кузнецова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Главу областной торгово-промышленной палаты подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), максимальный срок лишения свободы по данной статье — десять лет.

Как сообщил «Коммерсанту» адвокат Кузнецова Михаил Каплин, расследованием дела занимается ФСБ. Каплин заявил, что защита намерена обжаловать постановление об аресте Кузнецова.

По данным портала 76.ru, Кузнецов может быть причастен к хищению бюджетных средств на сумму более 200 млн руб.

Павел Кузнецов был избран президентом торгово-промышленной палаты Ярославской области в 2018 году. С 2009 года он является директором ООО «Завод дорожных машин». Предприятие специализируется на производстве дорожной уплотняющей техники, снегопогрузчиков, компакторов для полигонов твердых бытовых отходов и пр., на нем трудятся более 150 человек.

Теги: суд, Ярославль, Торгово-промышленная палата
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