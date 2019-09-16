В Петербурге ФАС потребовала убрать рекламу о кастрации неверных мужей

В Петербурге ФАС потребовала убрать рекламу о кастрации неверных мужей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу потребовало прекратить распространение рекламы ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Предпринимателю выдано предписание о снятии рекламы с распространения», — говорится в тексте сообщения. Материалы передали для возбуждения дела об административном правонарушении, бизнесмену грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

Согласно данным ведомства, в мае 2019 года на улице Дыбенко распространялась реклама ветеринарной клиники «Ответ» с текстом следующего содержания: «Акция кастрация. Кот — 1 тысяча рублей, Кошка — 2,5 тысячи рублей. Неверный муж — бесплатно».

В антимонопольной службе отметили, что 87,5% прошенных ведомством экспертов в сфере рекламы признали текст объявления оскорбляющим человеческое достоинство, после чего УФАС признала действия распространявшего рекламу предпринимателя нарушающими ч. 6 ст.5 закона «О рекламе» (о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара).

В сентябре УФАС по Пермскому краю нашла признаки нарушений закона «О рекламе» в действиях Рокетбанка (филиал АО «Киви Банк»), приславшего рекламу дебетовых карт жителю, не подписанному на рассылку банка.