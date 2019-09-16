Суд в Краснодаре приговорил трех мужчин за похищение «невесты»

Ленинский районный суд Краснодара приговорил трех мужчин к лишению свободы сроком от шести до восьми лет за похищение женщины. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления по п. а ч. 2 ст. 126 УК России (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима на сроки от шести лет двух месяцев до восьми лет. Подсудимые отказались признать вину, а свои действия объяснили старинным кавказским обычаем.

По данным прокуратуры, в январе 2018 года житель Пензенской области Арсен Сарян познакомился в социальных сетях с 31-летней жительницей Краснодара, использовав чужую фотографию. Позже мужчина приехал в Краснодар для встречи с ней и снял квартиру.

Однако во время встречи девушка не захотела общаться с Саряном. Она неоднократно сообщала о желании уйти, однако мужчина хватал ее за руки и вел себя агрессивно. Девушке удалось скрыться в магазине, однако когда она оттуда вышла, Сарян и двое его знакомых силой усадили ее в автомобиль и попытались уехать. Машину с похитителями задержали сотрудники ДПС, вызванные свидетелями происшествия.

В 2017 году депутаты Народного собрания Ингушетии внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение свободы за похищение женщин с целью насильственного вступления в брак.