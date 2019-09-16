Главу Службы национальной безопасности Армении отправили в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

В документе сказано, что Саркисян освободил Ванецяна от должности согласно ст. 133 Конституции Армении и ст. 4.1 закона «Об органах национальной безопасности», также принимая во внимание предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее подписал ходатайство об увольнении Ванецяна.

«Это произошло по обоюдному согласию с директором СНБ в результате нескольких обсуждений. Мы обсудили несколько сценариев будущей деятельности господина Ванецяна», — заявил председатель правительства.

На вопрос о том, недоволен ли он работой Ванецяна, Пашинян ответил, что работа главы спецслужбы не подлежит публичному обсуждению.