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Главу Службы национальной безопасности Армении отправили в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

В документе сказано, что Саркисян освободил Ванецяна от должности согласно ст. 133 Конституции Армении и ст. 4.1 закона «Об органах национальной безопасности», также принимая во внимание предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее подписал ходатайство об увольнении Ванецяна.

«Это произошло по обоюдному согласию с директором СНБ в результате нескольких обсуждений. Мы обсудили несколько сценариев будущей деятельности господина Ванецяна», — заявил председатель правительства.

На вопрос о том, недоволен ли он работой Ванецяна, Пашинян ответил, что работа главы спецслужбы не подлежит публичному обсуждению.

Сам Ванецян прокомментировал свое увольнение, отметив, что «принял это решение так же уверенно, как и то, когда согласился занять должность директора Службы национальной безопасности».

В своем обращении Ванецян дал понять, что он был не согласен с некоторыми действиями политиков. «Стихийность решений, необоснованность действий, неразличение первичного от вторичного», — так он охарактеризовал работу армянских властей.

Артура Ванецяна назначили главой армянской спецслужбы в мае 2018 года после смены власти в стране. Он также был избран на пост президента Федерации футбола Армении.

Теги: Никол Пашинян, Армения, увольнение
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