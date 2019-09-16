Глава офиса Зеленского ответил на статью о «ручных зверушках» в партии

Глава офиса Зеленского ответил на статью о «ручных зверушках» в партии

Те депутаты партии «Слуга народа», которые обвиняли руководство партии в попытке сделать их «ручными» политиками, — сумасшедшие. Такое мнение высказал глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «BBC Украина».

«Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества, — сказал он. — Кто-то себя чувствует зверушкой — что же мы можем сделать. Вопросы целей и идеологии. Они ссорятся, что-то не понимают, что-то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели — мы все одна команда», — заключил Богдан.

По его словам, если кто-то из депутатов захочет покинуть фракцию «Слуга народа», в партии его начнут расценивать как «врага».

Накануне «Украинская правда» со ссылкой на источники в Верховной раде писала о том, что некоторые члены партии «Слуга народа» недовольны предложенными изменениями в закон о статусе народного депутата Украины.

Новый законопроект предполагает лишение парламентского мандата за не вхождение во фракцию или прекращение членства в ней. Как заявили собеседники издания, Офис президента и руководство правящей партии хотят сделать из них «абсолютно ручных животных».