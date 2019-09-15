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Политика ,  
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В Совфеде заявили о намерении Запада вытеснить Россию с рынка газа

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников согласен с заявлением депутата бундестага Робби Шлунда о том, что требование Европейского суда по сокращению «Газпромом» прокачки газа через немецкого оператора Opal Gastransport имеет политический характер. Об этом Калашников рассказал РБК.

«Заявление депутата Робби Шлунда соответствует действительности. Решение суда ЕС по газопроводу Opal серьезным образом влияет на имидж «Газпрома» за рубежом, и наносит существенный материальный ущерб Российской Федерации», — сказал Калашников.

Он также отметил, что решение суда противоречит интересам жителей европейских стран. «Решение суда ЕС очевидно создает прецедент для ограничения потребления газа в Западной Европе, и, конечно, это создает новые трудности для потребителей в Европе. Политические цели суда Евросоюза грубым образом противоречат интересам жителей европространства. Ситуацию усугубляет то, что это сделано накануне зимнего сезона», — добавил Калашников.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева считает, что решение суда — очередная попытка разрушить отношения России и Германии по поводу поставок газа. По ее словам, суд принимает решение «по команде американских партнеров» для того, чтобы «расчистить поле для заокеанских поставщиков».

«Стоит думать и об альтернативных путях поставок голубого топлива. Ведь похоже что Запад хочет чтобы мы продавали свой газ вообще по смехотворным ценам. Для нас такой шаг бессмысленен. Проще законсервировать наши скважины, чем отдавать сырье за копейки», — объяснила РБК Тимофеева.

Ранее «Газпром» снизил объем газа, передаваемого через газопровод немецкого оператора Opal Gastransport до 50% по решению Европейского суда. Ограничение вступило в силу 14 сентября. Как сообщало «РИА Новости», поставки газа снизились примерно на 0,6 млн куб./ч.

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд заявил «РИА Новости», что решение Европейского суда носит политический характер. По его словам, таким образом Запад пытается частично вытеснить Россию с рынка газа.

С 2013 года «Газпром» мог использовать 50% мощностей Opal, а в 2016 году компания получила разрешение подключиться к 90% мощностей трубопровода. В 2017 году были отменены обеспечительные меры на использование Газпромом» мощностей газопровода, наложенные по иску польской компании PGNiG. После этого Федерального сетевого агентства Германии (ФСА) разрешила «Газпрому» доступ к дополнительным мощностям Opal.

Теги: Совет Федерации, новости РБК, рынок газа
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«Газпром» сократил прокачку газа через Opal по требованию суда ЕС
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